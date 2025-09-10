Стало плохо после урока физкультуры: 15-летняя ученица попала из школы в больницу и умерла

На Камчатке жизнь 15-летней девочки внезапно оборвалась после урока физкультуры. Что стало причиной ее смерти, пока не известно.

О трагичном случае рассказали в министерстве здравоохранения Камчатского края. По словам представителей ведомства, экстренная помощь потребовалась ученице Елизовской школы №2. Девочке стало плохо после урока физкультуры, сообщил Telegram-канал АиФ Камчатка.

Прибывшие на вызов сотрудники скорой госпитализировали школьницу. Однако, несмотря на старания врачей, спасти юную пациентку не удалось — она скончалась в реанимации.

Минздрав Камчатского края выразил соболезнования родным и близким ученицы. Причина ее скоропостижной смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что 15-летний школьник внезапно умер прямо на уроке в Приморье. Перед этим юноша пожаловался на самочувствие, но его не отпустили домой.