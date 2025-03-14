Умершая бодибилдерша Чудиновских даже после химиотерапии пыталась заниматься

Умершая бодибилдерша Светлана Чудиновских, которая боролась с онкологическим заболеванием, даже после химиотерапии пыталась заниматься спортом. Об этом рассказала ее сестра в беседе с aif.ru.

«Она же так любила свою работу. Она даже после химиотерапии умудрялась хотя бы на часик сходить и потренировать своих любимых спортсменов. Ей после химии нужно было еще все время лежать. Она не могла этого сделать, Света же спортсменка», – поделилась родственница умершей.

Сестра отметила, что они с мужем ругали Светлану из-за этого и рекомендовали больше лежать. В какой-то момент у родных появилась надежда на выздоровление, это было за месяц до смерти, но ее состояние резко ухудшилось.

Ранее сестра умершей королевы бодибилдинга рассказала, что рак мог развиться или жестких диет и активных тренировок перед соревнованиями.

Победительница многих соревнований по бодибилдингу умерла на 48-м году жизни. На протяжении восьми месяцев женщина сражалась с раком поджелудочной железы.