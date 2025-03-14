Правильно питалась, каждый день качалась: рак у умершей бодибилдерши Чудиновских мог развиться из-за нагрузок

Рак у умершей чемпионки по бодибилдингу Светланы Чудиновских мог развиться из-за нагрузки и диет. Об этом сообщила ее сестра Виктория.

Комментарий родственницы приводит aif.ru.

Виктория рассказала, что 47-летняя спортсменка была трудоголиком: любила спорт и правильно питалась, ежедневно бегала и качалась.

«Скорее всего, рак развился из-за того, что были тяжелые нагрузки, когда готовилась прямо перед конкурсами, жесткое питание», - поделилась собеседница издания.

В роду тоже были случаи рака. Дедушка спортсменки болел раком поджелудочной железы.

Помимо спорта, Чудиновских занималась благотворительностью. Она помогала воспитанникам детских домов.

Напомним, спортсменка умерла 11 марта. Светлана восемь месяцев боролась с раком поджелудочной железы. У умершей остался 21-летний сын.