Умерла спустя 10 минут после кормления смесью: новорожденная загадочно скончалась в российском городе

Двухмесячная девочка скончалась в Дмитровском районе Москвы через 10 минут после кормления смесью. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, в минувший четверг мама находилась дома с новорожденной на Карельском бульваре. Она покормила малышку из бутылочки, уложила ребенка в кроватку и отошла на кухню. Вернувшись через 10 минут, женщина обнаружила дочь мертвой. Москвичка вызвала медиков, которые не смогли спасти кроху.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Семья является полной и не имеет проблем с органами опеки.

Ранее в Тверской области двухлетняя девочка из многодетной семьи умерла после отравления неизвестным веществом. Ее родители находятся в больнице.

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