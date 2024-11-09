Девочка из многодетной семьи умерла после отравления в российском городе

В Тверской области двухлетняя девочка из многодетной семьи умерла после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Вышнем Волочке. У многодетной семьи в ночь на 9 ноября появились признаки отравления. Родителей и их детей отвезли в больницу с температурой и возбуждением. В результате двухлетняя девочка умерла из-за резкого ухудшения самочувствия.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Недавно отравилась многодетная семья из Красноярского края. Они почувствовали себя плохо после ужина. Четверых детей врачам спасти не удалось. При этом беременную мать и отца уже выписали из больницы. Недавно состоялись похороны несовершеннолетних.

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