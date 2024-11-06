Годовалая россиянка подавилась куском сыра и умерла на глазах у матери

В Москве годовалая девочка умерла из-за куска сыра. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ЧП произошло накануне днем в поселении Десеновское. Россиянка находилась на кухне, готовила обед, рядом с ней ползала дочь. Мать дала ребенку кусок сыра, но та подавилась и стала задыхаться.

Испуганная родительница пыталась оказать малышке помощь, однако это не дало никаких результатов. Она вызвала врачей, которые смогли лишь констатировать смерть.

Другие детали ЧП в настоящий момент не раскрываются.

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