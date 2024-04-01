Умерла на месте: под Москвой первоклассницу раздавил бетонный забор

В подмосковных Мытищах семилетняя девочка погибла после того, как на нее упал бетонный забор. Конструкция раздавила ребенка насмерть. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как стало известно, первоклассницу нашли 31 марта в 1-ом Рупасовском переулке под бетонной плитой. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте, поэтому помочь ей не удалось.

По данным источника, уже в ходе проверки были установлены основания и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Ранее в Нижегородской области школьницы распылили перцовый баллончик в лицо курсанту. Девочки были в нетрезвом состоянии, а пострадавший от их действий теперь может лишиться зрения.

Также в Казани семилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба. Обстоятельства смерти мальчика пока не уточняются. Проводятся проверки. Тело скончавшегося несовершеннолетнего было отправлено на судмедэкспертизу для установления причины гибели.