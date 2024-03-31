Может потерять зрение: школьницы распылили перцовый баллончик в лицо курсанту

Курсант морской академии в Нижегородской области может лишиться зрения из-за пьяных восьмиклассниц. Девушки забрызгали молодого человека перцовкой и повредили ему глаз, передает Telegram-канал Mash.

Подвыпившие ученицы школы повстречали курсанта во время прогулки по городу. Сначала они завели с ним беседу, а после стали издеваться. Девушки били курсанта по лицу и расцарапали ему шею.

В какой-то момент одна из несовершеннолетних достала перцовый баллончик и распылила его в лицо парню, повредив ему глаз. На помощь пострадавшему молодому человеку пришли случайные прохожие. Они помогли ему добраться до лавочки и промыть глаза.

Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они разыскивают школьниц, из-за которых курсант может лишиться зрения, если ожог роговицы окажется слишком значительным.

Ранее в Москве сотрудница Ozon напала на известного советского режиссера Гунара Ласта. Она распылила ему в лицо перцовый баллончик.