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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 31 марта 2024, 17:37
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Решается вопрос о возбуждении дела: семилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба

В Казани правоохранители выясняют обстоятельства гибели первоклассника в бассейне.
Решается вопрос о возбуждении дела: семилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба

© Freepik

Семилетний мальчик погиб во время посещения бассейна одного из спортклубов Казани. При каких обстоятельствах произошел трагичный случай, пока неизвестно. Правоохранители решают вопрос о возбуждении дела, передает Telegram-канал Прокуратура ТАТАРСТАНА.

Фитнес-клуб, где погиб несовершеннолетний, расположен в Советском районе города. После смерти мальчика на место происшествия выехал представитель прокуратуры. В ходе организованной проверки будут собраны необходимые материалы для возбуждения уголовного дела по факту случившегося.

Для установления точной причины гибели школьника его труп направят на судебно-медицинскую экспертизу. Помимо этого, может быть назначен ряд дополнительных экспертиз.

Ранее в Башкирии поход многодетной семьи в бассейн обернулся гибелью пятилетнего мальчика. Ребенок стал тонуть, когда остался без присмотра.

Источник фото:Freepik
Источник:Прокуратура ТАТАРСТАНА
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
ребенок
бассейн