Решается вопрос о возбуждении дела: семилетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба

Семилетний мальчик погиб во время посещения бассейна одного из спортклубов Казани. При каких обстоятельствах произошел трагичный случай, пока неизвестно. Правоохранители решают вопрос о возбуждении дела, передает Telegram-канал Прокуратура ТАТАРСТАНА.

Фитнес-клуб, где погиб несовершеннолетний, расположен в Советском районе города. После смерти мальчика на место происшествия выехал представитель прокуратуры. В ходе организованной проверки будут собраны необходимые материалы для возбуждения уголовного дела по факту случившегося.

Для установления точной причины гибели школьника его труп направят на судебно-медицинскую экспертизу. Помимо этого, может быть назначен ряд дополнительных экспертиз.

Ранее в Башкирии поход многодетной семьи в бассейн обернулся гибелью пятилетнего мальчика. Ребенок стал тонуть, когда остался без присмотра.