Укравших у Волочковой деньги приговорили к срокам от 13 до 18 лет колонии

Укравших у Анастасии Волочковой деньги приговорили к срокам от 13 до 18 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Анастасия Волочкова стала жертвой мошенников, укравших у нее 1,7 млн рублей. Все фигуранты дела — сотрудники брокерской компании. По решению Пресненского районного суда, злоумышленников приговорили к срокам от 13 до 18 лет колонии.

«Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщает источник.

Сама Волочкова не комментировала решение суда.

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