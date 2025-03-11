Участница шоу «Беременна в 16» Полина Устименко заявила, что ее избил экс-супруг
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Участница шоу «Беременна в 16» Полина Устименко заявила, что ее избил экс-супруг. Об этом сообщает Kp.ru.
По информации источника, бывший муж Полины силой удерживал ее, заламывал руки, пальцы, закрывал рот. На теле участницы шоу остались синяки. Потерпевшая вызвала полицию, после чего мужчину забрали в участок.
«Мне так страшно еще никогда не было. Меня трясет», — высказалась Полина.
По словам потерпевшей, когда приехала полиция, экс-супруг просил не писать заявление.
Драка произошла перед четвертым днем рождения их старшего сына. Что стало причиной ссоры — не уточняется.
Полина была участницей шоу «Беременна в 16» в 2021 году.
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