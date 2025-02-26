Анастасия Волочкова не может продать билеты на свое шоу в Москве и Петербурге

Балерина Анастасия Волочкова не может продать билеты на свое шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Раньше звезда выступала перед зрителями бесплатно, а теперь предлагает посмотреть ее шоу за деньги. Как сообщает «Жизнь», желающих не так много.

Экс-прима Большого театра много лет занималась благотворительностью, но после нападок хейтеров передумала бесплатно дарить людям эмоции. Она заявила, что теперь на ее шоу «Одержимость» нужно покупать билет.

«Теперь мои представления будут на коммерческой основе. Билеты не дорогие, дорогая расходная часть моего грандиозного шоу «Одержимость», – рассказывала Волочкова.

Первый показ танцевального спектакля пройдет 28 февраля в особняке И. Мясникова в Санкт-Петербурге. Журналисты выяснили, что билеты продаются совсем не активно. Из 108 мест раскуплено только 26. Стоимость варьируется от 5 до 7 тысяч рублей.

На шоу «Одержимость» в Москве билеты продают от 900 рублей до 5 тысяч рублей. Но и здесь билетов продано очень мало.

Анастасия хочет собрать публику, поэтому часто напоминает о спектакле зрителям в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что дочь Анастасии Волочковой взяла псевдоним. Ариадна рассказала в интервью, почему пошла на такой шаг.