Украинский священник Шиманович задержан при попытке отбиться от сотрудников ТЦК

Украинский священник Андрей Шиманович задержан при попытке отбиться от сотрудников ТЦК. Его пытались мобилизовать в ВСУ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Андрея остановили на улице в Черкассах и попросили военно-учетные документы. Тот стал сопротивляться и попытался отбиться от сотрудников ТЦК пакетом, в котором лежал предмет, якобы похожий на топор. Также священник распылил в них газовый баллончик. Утверждается, что при себе у задержанного был пистолет.

Шиманович в прошлом году вернулся в Украинскую православную церковь Московского патриархата, которая остается частью РПЦ.

