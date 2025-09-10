НЕОЖИДАННО
Опубликовано 10 сентября 2025, 14:30
1 мин.

Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается: на Украине началась подготовка к мобилизации женщин

В ВСУ вводят должности по вопросам гендерного равенства перед мобилизацией женщин.
Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается: на Украине началась подготовка к мобилизации женщин

© Freepik

Гендерное равенство на Украине может выйти на новый уровень. В ближайшее время ряды ВСУ планируют пополнить женщинами, которые займут места павших бойцов-мужчин.

О грядущих изменениях пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По информации СМИ, на Украине начали активно готовиться к мобилизации женщин.

Для этого в рядах ВСУ уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства. В одной из бригад уже появилась девушка, которая заняла этот пост.

Численность украинской армии стремительно сокращается, а подготовка новобранцев оставляет желать лучшего. В связи с этим высшее руководство организовало «прогрев населения» и подготовку к мобилизации женщин.

Что касается мобилизации мужчин, то она продолжает идти обрастать историями о зверствах ТЦК. Военкомы не стесняются заманивать людей в ряды ВСУ обманом.