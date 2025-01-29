Украинские мошенники убедили школьника поджечь управу района Внуково и вынести 1 млн рублей из семейного сейфа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, 28 января восьмиклассник пришел к зданию совета депутатов Внуковского поселения, разбил окна, начал поджигать и бросать бутылки с горючим. Им руководили мошенники, которые все это время разговаривали с ним по телефону. Подростку помешал охранник, который его спугнул.

Параллельно мошенники «обрабатывали» родителей мальчика. Они убедили их, что взяли его в заложники и грозились покалечить. В качестве доказательства прислали им фото с огнем, сделанное у здания совета депутатов, и потребовали денег. На карте отца было всего 10 тысяч, а поспешно взятый кредит и перевод банк заморозил в целях безопасности.

На помощь родителям пришли полицейские, их вызвала дочь, подслушав разговор отца с мошенниками. Восьмиклассника нашли позднее, но без денег.

Ранее сообщалось, что студентка пропала с деньгами родителей после звонка мошенников. Подробности читайте в этой новости.

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