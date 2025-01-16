Они пишут детям и заманивают их выгодным предложением: аферисты придумали новую мошенническую схему

Мошенники стали обворовывать россиян через детей. Они придумали новую схему, в которой представляются известными блогерами и обещают продать юным жертвам игровую валюту, передает ТАСС.

Так, аферисты заманивают несовершеннолетних, предлагая им выгодное предложение. Когда ребенок соглашается, то злоумышленники просят ввести его данные с банковской карточки родителей или логин и пароль от аккаунта на маркетплейсе.

Затем мошенники приобретают на похищенные деньги различные цифровые товары. Например, они скупают валюту игровых платформ или подарочные сертификаты. После эти товары перепродаются со значительной скидкой.

Ранее правоохранители раскрыли еще одну преступную схему, с помощью которой мошенники крадут деньги у россиян. Перед похищением средств они приносят жертвам цветы.