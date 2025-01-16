Российская студентка пропала с деньгами родителей после звонка мошенников

Студентка Высшей школы экономики пропала в Москве после звонка мошенников. 19-летняя девушка ушла из дома и третий день не выходит на связь.

Как сообщает Telegram-канал Baza, впервые мошенники позвонили девушке вечером 11 января. Им удалось втереться ей в доверие: студентка сообщила злоумышленникам СМС, и они получили доступ к ее профилю на «Госуслугах». Но на этом аферисты не остановились. Они несколько дней были на связь со второкурсницей и предложили ей взять из сейфа накопления семьи — 60 тыс. долларов и трое часов Rolex стоимостью по 10 тыс. долларов.

Девушка пропала с наличными и драгоценностями. В итоге она уехала из дома на такси в неизвестном направлении. Студентка взяла телефон, но пока не отвечает на звонки. Узнать ее местоположение невозможно.

Возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее мы писали, что аферисты придумали новую схему мошенничества с игровой валютой и обманом детей. Они притворяются известными блогерами и предлагают продать валюту в играх.