Женщина скончалась в поезде из-за жары

Жительница Украины скончалась от жары в поезде, в котором не работал кондиционер. Об этом пишет местное издание «Закарпатье 24».

По данным источника, женщина ехала в ночном экспрессе «Запорожье – Ужгород». Ее попутчица позднее рассказала, что в купе была сильная жара, а кондиционер не работал.

Официально информация не была подтверждена оператором железных дорог «Укразализныця».

Уточняется, что в последние дни в регионе дневная температура воздуха достигала плюс 37 градусов, а ночная не опускалась ниже плюс 26.

Ранее мы писали, что мужчина ради наследства женился на жительнице Москвы, пока ее сын был в зоне СВО. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, фиктивному супругу грозит до 10 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что россиянок полтора месяца не выпускают из Турции после избиения в аэропорту.