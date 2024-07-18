Задержали, избили и вырвали ногти: российские туристки полтора месяца не могут вернуться из отпуска в Турции

Две российские туристки уже полтора месяца не могут вернуться из отпуска в Турции домой. В аэропорту их задержали, и теперь им грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, женщины прилетели в Анталью по путевке 6 июня. Еще в Москве они купили бутылку алкоголя и немного выпили, а в Турции на паспортном контроле одну из подруг отказались впускать в страну, сообщив, что у нее проблемы с документами.

Россиянки рассказали, что практически не говорили на английском, поэтому достали телефоны, чтобы с кем-то связаться. Однако гаджеты у них отобрали, решив, что они будут снимать видео. После этого начался скандал, в ходе которого, по словам туристок, одной из них вырвали ногти. Их задержали, а в помещении без камер, как утверждают пострадавшие, их избили, оставив гематомы.

На следующий день состоялся суд. Женщинам закрыли выезд из страны и обвинили в сопротивлении полиции. Больше месяца они живут в Турции на последние деньги, которых уже почти не хватает на еду.

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