Мужчина ради наследства женился на россиянке, пока ее сын находился в зоне СВО

В Москве полиция возбудила уголовное дело из-за фиктивного брака 35-летнего мужчины и 50-летней женщины, скончавшейся спустя пару месяцев после свадьбы. Об этом пишет Regnum.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник ждал, когда сын москвички отправится на СВО, чтобы «женить» женщину на себе и получить наследство.

В ноябре 2022 года 31-летний Павел заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Службу он проходил в ЛНР. В это время его 50-летняя мать проживала в Москве в семейной квартире на Алтуфьевском шоссе. Через два года Павел узнал, что его родительница скончалась от острой сердечной недостаточности.

Выяснилось, что пока сын находился в зоне СВО, его мать вышла замуж за неизвестного ему мужчину по имени Алан. Отчим был лишь на четыре года старше Павла и после брака взял фамилию своей жены. Примечательно, что женщина состояла на учете в ПНД, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизе на момент заключения брака она не могла отдавать отчет своим действиям. 35-летний мужчина воспользовался ее состоянием. Целью заключения брака было получение доли в наследстве.

После смерти жительницы столицы фиктивный супруг подал заявление нотариусу о принятии наследства, чтобы для начала получить свыше миллиона рублей, находящихся на счетах покойной. Об этом узнал сын москвички и написал заявление в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, фиктивному мужу грозит до 10 лет тюремного заключения.

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