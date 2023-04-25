Угощают и платят: в Екатеринбурге замечены подозрительные женщины, заманивающие детей конфетами

В Екатеринбурге появились подозрительные женщины, заманивающие детей конфетами. Об этом сообщает портал E1.ru.

Как выяснилось, в родительских чатах стала появляться тревожная информация, которую распространяют учителя. Очевидцы заметили на улицах города двух женщин в темных одеждах. Они заманивают школьников сладостями и даже готовы заплатить за то, чтобы дети съели их.

К слову, родительский комитет опроверг факт распространения подобной информации. Также сотрудники правоохранительных органов сообщили: никаких заявлений о деятельности подозрительных женщин им не поступало. В СМИ предположили, что подобная история является выдумкой для родителей, чтобы они более тщательно следили за наследниками.

При этом в полиции все равно порекомендовали взрослым провести воспитательную беседу с детьми и донести до них информацию: нельзя что-то брать у незнакомых людей.

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