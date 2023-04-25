В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате выехала на встречку и врезалась в иномарку

В Барнауле 78-летняя пенсионерка стала причиной ДТП. Пожилая женщина решила прокатиться на электросамокате, но не справилась с управлением, устроив аварию на дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД города.

По информации издания, происшествие произошло на улице Белинского. Бабушка ездила во дворе, однако в какой-то момент не смогла повернуть и врезалась в автомобиль марки «Toyota Gaia», движущийся ей навстречу.

К счастью, пенсионерка серьезно не пострадала, отделавшись лишь небольшими травмами. Госпитализация ей не потребовалась. А вот владельцу иномарки пришлось обращаться в ремонтную мастерскую, чтобы устранить последствия ДТП.

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