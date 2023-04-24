15-летний подросток из Свердловской области упал с моста, чтобы удивить девушку. Об этом сообщает издание kp.ru.

Инцидент произошел 16 апреля в поселке Дружинино около девяти вечера. Тогда юноша захотел произвести впечатление на знакомую и ради этого перелез через ограждение моста. К несчастью, мальчик не удержался. В результате падения он получил три перелома и раздробленные кисти рук. Потерпевшего экстренно госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга.

«С серьезными повреждениями и в состоянии травматического шока специалисты в экстренном порядке госпитализировали его в детскую больницу», — высказался пресс-секретарь местного главка МВД Валерий Горелых.

Как выяснилось, ранее подросток не состоял на учете в ПДН. Мальчик воспитывался в неполной семье. По предварительным данным, происшествие случилось после его ссоры с подругой.

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