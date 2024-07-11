Уголовное дело возбудили после надругательства над могилой погибшего на СВО офицера в Санкт-Петербурге

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после двух надругательств над могилой офицера, погибшего в СВО, пишет Фонтанка.

Дело возбуждено по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Первый инцидент произошел днем 9 июля на Смоленском кладбище, а затем повторился на следующий день. На месте захоронения обгорел крест и дотла сгорели флаги РФ и ВДВ, венок и фотография погибшего. После следственных действий администрация кладбища привела в порядок могилу, отмечает издание.

По данным Фонтанки, могила принадлежит генерал-майору, погибшему 12 июня 2023 года в Запорожье.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Ленинградской области, в ведомстве начали проверку после повреждения захоронения в Кировском районе. По предварительным данным, накануне на кладбище в деревне Горы была повреждена могила военнослужащего, погибшего в зоне СВО.

Накануне о надругательстве над могилой сообщила вдова офицера.

Ранее в июле родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, умершей после продолжительной борьбы с агрессивной опухолью мозга, собрались у ее могилы на Троекуровском кладбище в Москве на 40 дней с ее смерти.