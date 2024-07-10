Вырвали крест и сожгли венки: в Петербурге и Ленобласти разгромили могилы участников СВО

В Санкт-Петербурге и Ленобласти осквернили могилы участников СВО. Неизвестные разгромили места захоронения бойцов. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, 55-летняя женщина пожаловалась на состояние могилы мужа на Смоленском кладбище в северной столице. Она рассказала, что кто-то сжег принесенные венки. Предварительно, супруг россиянки погиб в зоне специальной военной операции в июне прошлого года.

Также об осквернении могилы сообщила и 49-летняя жительница деревни Горы. По ее словам, она обнаружила разбросанные цветы, вырванный крест и сломанную оградку. Погибший участник СВО приходится ей сыном.

Информации о том, кто мог устроить погромы на местах захоронений, пока нет. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Перми жена бойца СВО заявила, что ритуальная компания угрожала выкинуть тело ее мужа на улицу.