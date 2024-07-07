40 дней со дня смерти: родственники Анастасии Заворотнюк собрались у могилы актрисы

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, собрались у ее могилы на Троекуровском кладбище. Со дня смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» прошло 40 дней.

В 10 утра по московскому времени началась траурная панихида, на которой присутствовали только близкие Заворотнюк. Церемонию посетили муж, фигурист Петр Чернышев, мама артистки Валентина Борисовна, старшая дочь Анна, сын Майкл и пятилетняя дочь Мила.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале StarHit, видно, что могила Анастасии украшена большим количеством цветов. В основном люди приходят с белыми и красными розами. Для удобства родных артистки у могилы установили черный шатер от солнца.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни на руках своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. Церемония прощания со знаменитостью состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве.

Ранее сообщалось, что за две недели после смерти артистки Чернышева видели на Троекуровском кладбище каждый день. Он приходил с большим букетом цветов. Иногда его сопровождала пятилетняя дочь Мила. Фигурист заботливо поправлял венки и раскладывал свежие цветы на могиле.