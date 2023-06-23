Удерживали силой: двое мужчин изнасиловали туристку на пляже и получили пожизненный срок

В Греции двое мужчин изнасиловали 18-летнюю туристку и были приговорены к пожизненному заключению. Все произошло на пляже Ретимно, остров Крит. Об этом сообщает местное издание Olympia.

По данным источника, два пакистанца – 24 и 27 лет напали на 18-летнюю туристку из Британии рано утром, когда она лежала на шезлонге возле моря. Мужчины удерживали девушку силой и по очереди изнасиловали.

Отмечается, что при аресте они признали свою вину, но во время заседания стали отрицать обвинения. Мужчины утверждали, что все произошло по взаимному согласию трех сторон.

Несмотря на это, суд признал их виновными и приговорил к пожизненному заключению в тюрьме.

Ранее мы писали о том, как 53-летний мужчина вышел из тюрьмы и изнасиловал 9 мальчиков, которые подрабатывали на стройке. Все произошло в Витебской области. Ранее мужчина был судим за изнасилования. Он пробыл в тюрьме 20 лет.

Еще один похожий случай произошел в Москве. Там отец избил и изнасиловал маленькую дочь в гостях у друга. Как стало известно, россиянин вместе с ребенком находился дома у своего приятеля. В какой-то момент по пока неизвестной причине он набросился на девочку. Сначала он избил ее, а затем надругался. Источник издания рассказал, что преступление подозреваемый повторил в августе 2022 года.