В Москве отец избил и изнасиловал маленькую дочь в гостях у друга

В Москве задержали мужчину по подозрению в педофилии. По информации полиции, он изнасиловал несовершеннолетнюю дочь, когда они гостили у его товарища. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, россиянин вместе с ребенком находился дома у своего приятеля. В какой-то момент по пока неизвестной причине он набросился на девочку. Сначала он избил ее, а затем надругался. Источник издания рассказал, что преступление подозреваемый повторил в августе 2022 года.

На данный момент мужчина находится под стражей. В ходе расследования удалось выяснить, что его уже привлекали к уголовной ответственности за изнасилование. Причем дважды – в 1980-е и 1990-е годы.

Ранее в Москве школьница сама пригласила на свидание 50-летнего педофила, который после встречи ее изнасиловал. Девочка познакомилась с преступником в чат-рулетке в Интернете. У нее была навязчивая идея познакомиться с кем-то постарше, и так она вышла на своего насильника.