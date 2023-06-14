53-летний мужчина вышел из тюрьмы и изнасиловал 9 мальчиков, которые подрабатывали на стройке

53-летний мужчина вышел из тюрьмы и изнасиловал 9 мальчиков. Дети подрабатывали на стройке.

О происшествии сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии. Инцидент произошел в Витебской области.

По информации источника, мужчина работал строителем. Он совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних мальчиков, которые подрабатывали там.

Ранее мужчина был судим за изнасилования. Он пробыл в тюрьме 20 лет.

В настоящее время его заключили под стражу.

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