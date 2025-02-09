Ударил по лобовому стеклу: на российскую фигуристку напал мужчина в центре Москвы

На российскую фигуристку Елизавету Нугуманову напали в центре Москвы. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным источника российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, подвергалась нападению в центре столицы. Это случилось в пятницу вечером.

Елизавета ехала по Мичуринскому проспекту в сторону дома. Однако в один момент перед ней остановилось такси, чтобы высадить пассажира, из-за чего возникли трудности передвижения на дороге. Тогда Нугумановой пришлось посигналить, чтобы водитель отогнал автомобиль.

Однако мужчина, который находился за рулем, вместо того, чтобы отъехать, вышел из машины и пригрозил спортсменке. Тогда он ударил по лобовому стеклю несколько раз. В итоге стекло автомобиля фигуристки было разбито.

Девушка призналась, что водитель был похож на невменяемого человека и что конфликта у них не было.

Из-за случившегося Елизавете пришлось обратиться в полицию за помощью. Нугуманова сообщила, что отчетливо помнит внешность мужчины и что она сможет составить его фоторобот.

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