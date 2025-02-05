Напали и нанесли травмы: в Петербурге двое мужчин избили слепого до госпитализации

В Санкт-Петербурге двое мужчин избили слепого на собрании сомелье, которое проходило в одной из городских гостиниц. Подробности схватки приводит РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел еще в декабре, однако установить личности причастных удалось лишь в начале февраля. По словам собеседника РЕН ТВ, между тремя участниками мероприятия, один из которых не владеет зрением, разгорелся конфликт. Постепенно он перерос в драку с избиением — двое зрячих нанесли ряд травм одному слепому.

«В результате драки 32-летний потерпевший получил несколько ударов по голове и оказался в больнице с серьезными травмами», — приводит канал слова очевидцев.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии мужчину избили до состояния комы в ночном клубе.