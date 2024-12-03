СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 декабря 2024, 17:08
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Дали отпор незваным гостям и напали на электриков: пенсионеры побили коммунальщиков из-за кабеля

В Хабаровске пенсионеры защитили дом от «странных» коммунальщиков .
Дали отпор незваным гостям и напали на электриков: пенсионеры побили коммунальщиков из-за кабеля

© Pxhere.com

Жильцы дома в Хабаровске повздорили с сотрудниками коммунальной службы. Местным показались странными неизвестные люди в рабочей форме, и они вышли на улицу дать им отпор, передает Telegram-канал Amur Mash.

Трое жильцов дома на улице Трубной заметили, как группа коммунальщиков приближается к подъезду. В руках у рабочих был силовой кабель. Вероятно, они хотели спуститься в подвал многоэтажки и подключить его.

Однако местные жители дали отпор неизвестным. Они напали на электриков и не позволили подключиться к щитку. Коммунальщики тянули силовой кабель от строящегося неподалеку ЖК. Кто им дал поручение протянуть его к соседнему дому, пока не известно. Кабель у рабочих отобрали пенсионеры.

Ранее сообщалось, что пожилому россиянину предложили отправиться на СВО. До этого пенсионер попался на краже 15 тысяч рублей.

Источник фото:Pxhere.com
Источник:Telegram-канал Amur Mash
Автор:Артем Хохлов
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