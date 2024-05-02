passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 02 мая 2024, 10:24
1 мин.

Долгое время не могла нормально пить и есть: покупать жестоко избил продавца после вопроса о Монголии

Под Курском покупатель пытался выбить из продавщицы кулаками сведения о Монголии.
Долгое время не могла нормально пить и есть: покупать жестоко избил продавца после вопроса о Монголии

© Freepik

Жительница Курского района обратилась за помощью в прокуратуру после избиения. Ей сломал нос агрессивный мужчина. Вначале он спросил, где находится Монголия, а затем стал наносить удары по потерпевшей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Петрин. В марте вечером в местный магазин зашел пьяный покупатель. Продавщица в это время закрывала магазин. Мужчина безо всякой причины схватил курянку за волосы и стал бить ее по лицу и телу. Попутно он пытался узнать у жертвы, где находится Монголия.

После нападения хулиган сбежал. Однако затем вновь стал наведываться в магазин за алкоголем. Уголовное дело в отношении агрессивного селянина заводить не стали, так как судмедэкспертиза якобы не установила степень нанесенного вреда.

Тем не менее у пострадавшей оказался сломан нос. Кроме того, женщине наложили восемь швов на лицо. Из-за этого долгое время она не могла нормально есть и пить. В попытках добиться привлечения хулигана к ответственности продавщица обратилась в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Башкирии местный житель подозревается в избиении подруги. От полученных травм женщина скончалась.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
хулиганство