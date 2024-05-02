Долгое время не могла нормально пить и есть: покупать жестоко избил продавца после вопроса о Монголии

Жительница Курского района обратилась за помощью в прокуратуру после избиения. Ей сломал нос агрессивный мужчина. Вначале он спросил, где находится Монголия, а затем стал наносить удары по потерпевшей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Петрин. В марте вечером в местный магазин зашел пьяный покупатель. Продавщица в это время закрывала магазин. Мужчина безо всякой причины схватил курянку за волосы и стал бить ее по лицу и телу. Попутно он пытался узнать у жертвы, где находится Монголия.

После нападения хулиган сбежал. Однако затем вновь стал наведываться в магазин за алкоголем. Уголовное дело в отношении агрессивного селянина заводить не стали, так как судмедэкспертиза якобы не установила степень нанесенного вреда.

Тем не менее у пострадавшей оказался сломан нос. Кроме того, женщине наложили восемь швов на лицо. Из-за этого долгое время она не могла нормально есть и пить. В попытках добиться привлечения хулигана к ответственности продавщица обратилась в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Башкирии местный житель подозревается в избиении подруги. От полученных травм женщина скончалась.