Ударил по лицу и голове несколько раз: водитель автобуса избил подростка-безбилетника

В Приморском крае водитель автобуса напал на 14-летнего подростка, который не оплатил проезд. Ситуация находится на контроле у прокуратуры. Об этом сообщает управление ведомства по региону в Telegram-канале.

По данным источника, 5 февраля школьник ехал в автобусе по маршруту «Станция Угольная – Артем». На одной из остановок мальчик вышел, но перед этим не заплатил за поездку. Когда это заметил водитель, он вышел из транспорта, догнал безбилетника и избил его. Отмечается, что мужчина ударил ребенка несколько раз по лицу и голове.

После произошедшего была организована проверка. Прокуратура оценит соблюдение правил пассажирских перевозок.

Ранее в Якутии учитель коррекционной школы выкинул ребенка-инвалида за дверь. После падения мальчик смог самостоятельно подняться и уйти.

Также недавно на Кубани школьник избил охранника. Пострадавший мужчина обратился в полицию.