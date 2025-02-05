Нанес удары по голове: девятиклассник избил охранника в российской школе

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обращения охранника школы в Краснодарском крае. Мужчина пожаловался, что его избил ученик девятого класса, передает ГУ МВД России по региону.

Полиция зарегистрировала обращение жителя Гулькевичского района. Он рассказал, что подвергся избиению. Виновником пострадавший мужчина назвал девятиклассника.

По словам работника образовательного учреждения, подросток нанес ему удары по голове. О состоянии избитого мужчины пока информации нет. Что стало причиной конфликта между мужчиной и несовершеннолетним, не сообщается.

В настоящий момент стражи порядка выясняют обстоятельства и детали случившегося. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Балашихе десятиклассник пришел в школу с топором и ножом. На пути вооруженного ученика встал охранник.