Жесткое обращение попало на видео: учитель выбросил за дверь первоклассника-инвалида

Сотрудники правоохранительных органов проверили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с ребенком-инвалидом в Якутии. Несовершеннолетнего вытолкнул за дверь педагог, передает Telegram-канал Прокуратура Республики Саха (Якутия).

Инцидент произошел в коррекционной школе-интернате для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Правоохранители выложили видео из образовательного учреждения. На нем видно, как из класса вываливается ребенок с рюкзаком. За ним в двери появляется педагог. После падения на пол мальчик поднялся и ушел в неизвестном направлении.

Прокуратура на основании результатов проверки внесла представление директору школы. Кроме того, был направлен иск в интересах ребенка о взыскании с образовательной организации моральной компенсации в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летний подросток выпал из окна школы. Это произошло на глазах педагога и других учеников.