Ударил камнем по голове и сунул в мешок: пропавшую на Кубани девочку с ДЦП убил родной отец

Пропавшую в Краснодарском крае трехлетнюю девочку с ДЦП мог убить родной отец. Об этом сообщают источники РЕН ТВ.

Ребенок пропал 19 сентября в городе Кропоткин. Из-за ДЦП девочка не могла ходить и разговаривать. Последний раз ее видели с отцом. О ее матери никакой информации нет.

По данным источника, 50-летний мужчина пытался убедить следователей в своей невиновности: говорил, что в день исчезновения девочки ездил к гадалке. Но позже признался, что ударил дочь камнем по голове, засунул в мешок и кинул в реку Кубань.

Водолазы направляются на место предполагаемого убийства.

Ранее безумная мать убила антидепрессантами двоих детей. Их тела нашли в чемоданах спустя четыре года.

Также мы писали, что в ДНР экс-заключенный изнасиловал и убил 9-летнюю девочку.