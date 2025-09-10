Тела нашли в чемоданах через 4 года: безумная мать убила антидепрессантами двоих детей

В Новой Зеландии мать расправилась с двумя детьми после смерти супруга. Трагедия сделала женщину безумной. После убийства сына и дочки, преступница спрятала их тела в чемоданы и бросилась в бега, передает издание Metro.

По информации журналистов, трупы детей нашли в 2022 году в Окленде. Они лежали в чемоданах на территории заброшенного склада. При этом дети погибли значительно раньше, чем их обнаружили — еще четыре года назад.

В совершении преступления обвинили мать, которая впала в безумие после смерти супруга. Предполагается, что женщина подмешала детям антидепрессанты, в результате чего они скончались. Затем она сменила имя и уехала в Южную Корею.

