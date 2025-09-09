Год жил у бабушки жертвы: экс-заключенный изнасиловал и убил 9-летнюю девочку

В Донецкой Народной Республике экс-заключенный изнасиловал и убил 9-летнюю девочку. Мужчина целый год прятался у бабушки жертвы после того, как самовольно оставил военскую часть.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Все произошло в Енакиево, ДНР. Девочка пропала еще 5 сентября. Она ушла гулять, но так и не вернулась домой, рассказали каналу близкие семьи. Ребенка искали в течение двух дней.

В итоге был задержан 32-летний уроженец Свердловской области. Сообщается, что в 2021 году его осудили по делу об изнасиловании (ст. 131 УК). Когда мужчина оказался на свободе, он отправился на СВО. Однако позже стало известно, что в 2024 экс-заключенный добровольно покинул часть.

По словам приближенным к семье источников, беглец целый год жил в доме бабушки пропавшей девочки. После задержания, он показал место где изнасиловал, убил, а затем закопал жертву.

В данный момент ведется следствие по делу.

