«Учительницу года» обвинили в изнасиловании 16-летнего подростка: могут быть еще жертвы

В США 38-летней учительнице математики старшей школы города Юкейпа штата Калифорния предъявили обвинение в изнасиловании 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на газету New York Post.

Отмечается, что ее поместили под стражу и назначили залог в размере 30 тысяч долларов. Но в правоохранительных органах не уточнили, когда и где она склоняла школьника к сексу. Полицейские допускают, что у нее могут быть еще жертвы.

По данным источника, в 2017 году задержанная получила звание «Учителя года».

Ранее сообщалось, что в Москве 28-летнего учителя биологии подозревают в совращении школьницы. Известно, что у мужчины произошел инцидент с ученицей 9 класса. Отец школьницы увидел в ее телефоне откровенные видео. На кадрах биолог запечатлен без одежды и намекает на интим.

Еще один случай произошел в Екатеринбурге. Там учитель спецшколы заставлял подростков насиловать детей в качестве наказания. Как стало известно благодаря одному из мальчиков, который больше не смог терпеть унижения и рассказал обо всем матери, трудных подростков в учебном заведении пытались перевоспитывать по «зоновским» понятиям. По словам ребенка, их в школе «чуханили», устраивали темную и заставляли «сидеть стульчик».