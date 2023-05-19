Mash: в Москве 28-летнего учителя биологии подозревают в совращении школьницы

В Москве 28-летнего учителя биологии подозревают в совращении школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что у мужчины произошел инцидент с ученицей 9 класса. Отец школьницы увидел в ее телефоне откровенные видео. На кадрах биолог запечатлен без одежды и намекает на интим. Кроме того, родитель потерпевшей заявил, что у 28-летнего мужчины был оральный секс с ученицей после уроков весной 2020 года.

После полученного заявления учителя задержали в здании образовательного учреждения. На данный момент правоохранительные органы ведут проверку по факту обращения.

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