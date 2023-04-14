В Екатеринбурге учитель спецшколы заставлял подростков насиловать детей в качестве наказания

В спецшколе Екатеринбурга учеников насиловали в качестве наказания за плохое поведение. Надругательство над младшими товарищами совершали старшеклассники, но не из-за своего желания, а по наводке преподавателя. Об этом сообщает издание E1.RU, ссылаясь на слова адвоката одного из пострадавших.

Как стало известно благодаря одному из мальчиков, который больше не смог терпеть унижения и рассказал обо всем матери, трудных подростков в учебном заведении пытались перевоспитывать по «зоновским» понятиям. По словам ребенка, их в школе «чуханили», устраивали тёмную и заставляли «сидеть стульчик».

Пострадавший сообщил, что главным «злодеем» был 70-летний воспитатель. У него было два подростка-любимчика, которые делали за него всю грязную работу. После того, как мама мальчика обратилась в полицию, оказалось, что один из виновных пустился в бега. Правда, еще до этого он рассказал о некоторых подробностях происходящего в спецшколе.

По информации Телеграм-канала SHOT, девятиклассник отрицает свою причастность к преступлениям. Он рассказал, что у воспитателя была собственная система наказания. У него был журнал, в который заносились все проступки. За них ученики получали палочки. От 11 штук учитель собирал совет из других учеников, и все вместе решали, что делать с провинившимся.

Самым легким наказанием считался ремень, но в основном «приговоры» были куда страшнее. Все издевательства, включая сексуальное насилие и оральный секс, происходили перед всем классом. Чаще всего помогал преподавателю только один подросток.

Пострадавший мальчик сообщил, что жертв в учебном заведении еще много. Один из подозреваемых был задержан, второй разыскивается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве семилетний мальчик понюхал неизвестный порошок у школы и оказался в больнице.