Учительница занялась групповым сексом с учениками и получила 10 лет условно

Учительница старшей школы из США получила условный срок после группового секса с учениками. Все произошло с жительницей штата Техас Кэтрин Моррис. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание KXII.

42-летняя женщина еще в сентябре 2021 года побывала в заведении для семейных вечеринок, где случайно столкнулась с учениками. Один из них рассказал, что учительница узнала их и флиртовала, а после предложила заняться петтингом. После всего этого она предложила ребятам подвезти ее до дома, а дальше позвала к себе в гости. Там у них повторно случилась интимная связь.

Было возбуждено уголовное дело, а расследование продолжалось на протяжении полутора лет. Только летом 2023 года женщина призналась в содеянном, за что получила три месяца тюремного заключения и 10 лет условного срока.

Ранее мы писали о том, как в Омске родители пожаловались на учительницу английского за поцелуи с десятиклассником. Родители школьников сообщают, что педагог могла по три урока объяснять одну и ту же фразу на иностранном языке. Также учитель могла кричать на учеников и вступать в конфликты с их семьями.

Еще одна история произошла в Москве. Там нашли «школу секса», где девочкам давали интимные задания и ставили оценки.