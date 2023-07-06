В Омске родители пожаловались на учительницу английского за поцелуи с десятиклассником

В Омске родители пожаловались на учительницу английского языка из-за некомпетентного поведения и поцелуев с 10-классником.

Об этом сообщает портал Om1.ru.

Как выяснилось, некоторое время назад она занимала должность секретаря, а позже, пройдя курсы повышения квалификации, перешла к образовательной деятельности. За годы работы ее репутация подвергалась сомнениям.

Родители школьников сообщают, что педагог могла по три урока объяснять одну и ту же фразу на иностранном языке. Также учитель могла кричать на учеников и вступать в конфликты с их семьями.

Известно, что несколько лет назад учительницу застали за поцелуями с 10-классником. Во время школьной дискотеки педагог была в состоянии алкогольного опьянения и вела себя вызывающе. Более того, на личной странице в соцсети преподавательница выкладывала откровенные фотографии.

Родители также сообщили, что до этого педагога уже пытались отстранить от учебной деятельности, однако в следующем учебном году она планирует преподавать у десятых классов.

Муниципальный департамент образования ситуацию никак не прокомментировал.

Ранее в Москве у 28-летнего учителя биологии произошел инцидент с ученицей 9 класса. Отец школьницы увидел в ее телефоне откровенные видео. На кадрах биолог запечатлен без одежды и намекает на интим. Кроме того, у мужчины был оральный секс с ученицей после уроков.