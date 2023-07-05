В Москве нашли «школу секса», где девочкам давали интимные задания и ставили оценки

В Москве обнаружили «школу секса», где школьницам давали задания интимного характера и ставили оценки. В полицию обратились матери 12-летних девочек.

Как узнал Пятый канал, дочь одной из них вступила в группу, где пятеро мужчин давали задания снимать интимные видео. Своим подписчицам они высылали фотографии половых органов.

Через день в полицию обратилась другая женщина. Она также наткнулась в смартфоне дочери на ее интимные кадры. В телефоне была переписка и непристойные видео мужчин.

Полицейские установили, что девочкам предлагали пройти трехнедельный курс в «школе секса». Требовалось, чтобы они выполняли задания и присылали их организаторам. За это «учитель» ставил виртуальные оценки.

Ранее мы писали, что в Ростовской области школьница снималась в видео для взрослых по просьбе матери. Потом женщина продавала видео с участием 10-летней дочери на иностранные сайты. В отношении родительницы возбудили уголовное дело – ей грозит до 20 лет тюрьмы. Девочка же не понимала, что происходило, а только делала, что просила мать. В разговоре со следователями она заявила, что очень ее любит.