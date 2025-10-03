Учитель заживо похоронил младенца из-за страха потерять работу

В Индии родители заживо похоронили младенца из-за страха потерять работу. Об этом сообщает Time of India.

В индийском штате Мадхья-Прадеш действует закон, запрещающий госслужащим иметь больше двух детей. Рождение четвертого ребенка грозило 38-летнему мужчине увольнением. Именно поэтому учитель и его жена решили избавиться от сына.

Мальчик выжил чудом. Местные жители услышали детский плач из-под земли. Ребенка сразу же откопали и доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело. Обвинения были ужесточены после того, как полицейские обнаружили видео, на котором заметно, что ребенка не случайно оставили, а закопали.

