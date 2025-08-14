В Индии отец обезглавил дочь, которая уходила из дома к возлюбленному. Об этом сообщает Газета.Ru.

В Индии неподалеку от города Алигарх полицейские нашли обезглавленное тело девушки в черном мешке. Правоохранители не могли опознать жертву из-за большого количества нанесенных увечий. После того, как полицейские разместили фото одежды девушки, одна из местных портних опознала свои костюмы.

По словам женщины, она сшила комплект на заказ для 19-летней девушки по имени Таманна.

Выяснилось, что Таманна была в ссоре с отцом и матерью из-за ее визитов к возлюбленному. Так, после первого двухдневного отсутствия дома девушку сильно избили. Во второй раз, который случился 8 августа, Таманна снова сбежала из дома. Отец девушки посоветовался с тестем — тот заявил, что она позорит семью и призвал разобраться с ней.

В итоге в день возвращения 19-летней дочери родители подсыпали в еду наркотики, а после того, как она потеряла сознание, ее убили.

