Проводила дни за молитвами и медитацией: в Индии обнаружили пещеру, в которой проживает россиянка с двумя детьми

Полиция в Индии нашла пещеру, которая стала домом для гражданки России и двух ее детей. Сейчас стражи порядка выясняют детали пребывания семейства в дикой местности, передает агентство PTI.

Правоохранители наткнулись на обжитую пещеру во время патрулирования территории в штате Карнатака. К тому моменту 40-летняя россиянка провела с детьми в пещере не менее двух недель. Первой дочери женщины 6 лет, а ее сестре только 4 года.

Туристка, как выяснили полицейские, увлекается духовными практиками и занимается медитацией. В ближайшее время они намерены узнать, как она и ее дети добывали еду и воду во время проживания в пещере.

Ранее сообщалось, что в Индии родившийся мертвым мальчик весом 900 грамм внезапно ожил. Это произошло перед тем, как ребенка должны были предать земле.