Учитель решил подготовить детей к взрослой жизни и заставил их написать свои некрологи

Учитель заставил детей написать свои некрологи и был за это уволен. Об инциденте сообщает издание Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина преподавал психологию в одном образовательном учреждении Флориды. По словам педагога, он хотел заставить детей думать о важных вещах и быстротечности бытия. Узнав о подобном задании, руководство школы предложило психологу уволиться по собственному желанию.

Мужчина принял условие администрации, правда, после этого он написал гневный пост, в котором раскритиковал свое начальство. Педагог считает: современная образовательная программа не готовит детей к миру, «в котором мы живем», и лишь учит их цензуре.

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