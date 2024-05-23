Ученого-математика задержали после фотосессии со связанными детьми: издевался над сыном и его приятелем

Ученого-математика задержали дома после надругательства над сыном и его другом. Как сообщает mk.ru, мужчина устроил фотосессию со связанными детьми ориентировочно в ноябре прошлого года и опубликовал в Интернете.

Издевательствам подвергся восьмилетний сын ученого и его приятель, который не в то время пришел в гости. Следователи изучали данные «черного рынка Интернета» и наткнулись на страшные снимки. На кадрах видно, что мужчина связал мальчикам ноги кожаным ремнем и серебряной цепочкой, обсыпал их каким-то белым порошком и надругался.

Сыщикам удалось выяснить, кто тот самый мужчина на кадрах. На удивление, им оказался кандидат физико-математических наук, специалист по компьютерным технологиям. Подозреваемого на данный момент проверяют, возможно, он причастен к другим аналогичным преступлениям.

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